Очільник Миколаївщини запропонував кидати ФСБ на гроші

Поліцейські заповнюють протокол. Фото ілюстративне: Регіональний сервісний центр МВС

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував затримання студентки, яка намагалася підірвати будівлю поліції. Він порадив молоді кидати спецслужби РФ на гроші.

Про це повідомив Віталій Кім.

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Що радить Кім

Віталій Кім сказав усім охочим легко заробити гроші таким чином, що за завдання від ФСБ вони нічого не отримають. Очільник Миколаївщини порадив у разі контакту з ворожими спецслужбами просити передплату. А потім — нічого не виконувати, піти в СБУ та все там розповісти.

"Обіцяли гарні легкі гроші. У результаті грошей нема і не планувалося, хотіли її підірвати разом з цим пакетом. Жива, але життя спаплюжено. Я пропоную, беріть кошти вперед, потім кажіть спецслужбам нашим СБУ і просто нічого не виконуйте. Так гроші будуть у вас, ви будете гарні й будете живі й на волі", — сказал Віталій Кім.

Спроба теракту на Миколаївщині

За даними слідства, вчинити злочин за гроші студентці з Миколаївщини запропонували в одному з месенджерів. Відповідно до наданого їй алгоритму, дівчина повинна була забрати з названого ворогом місця вибуховий пристрій та залишити його біля адміністративної будівлі поліції, після чого зв’язатись із замовником. Як тільки фігурантка залишила пакет у вказаному місці та сповістила куратора про виконану "роботу", той намагався активувати пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон. Проте трагедії вдалось запобігти — жінку затримали. За даними правоохоронців, ймовірно, дівчина також стала б жертвою підриву.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який вбив сусіда за образу. А також про вирок організатору чата для ухилянтів.