Игорь Клименко отреагировал на убийство активиста Ганула в Одессе

Мертвый Демьян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил информацию об убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе. Также добавил, что делом будут заниматься лучшие работники правоохранительных органов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в соцсети.

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Подробности дела

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа из центрального аппарата Нацполиции во главе с Иваном Выговским. Глава МВД взял дело под свой контроль и добавил, что информация о том, что стрелок был в военной форме не соответствует действительности. На данный момент правоохранители расследуют обстоятельства происшествия и активно работают над поиском злоумышленников.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", — сообщил Игорь Клименко.

Напомним, недавно мы писали об убийстве Фарион. А также о мужчине, который сжег сожительницу.