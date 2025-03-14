Перші фото ймовірного вбивці Ганула в Одесі

Фото ймовірного вбивці. Фото: соцмережі

В мережі з'явилися перші фото ймовірного вбивці одеського активіста Дем'яна Ганула. Також користувачі соцмереж виклали світлину машини, на якій він міг покинути місце злочину.

Ці фото ширяться соцмережами.

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Інформація не підтверджена

Чоловік на фото перебував у поблизу місця злочину, сіл на таксі та уїхав у невідомому напрямку. Проте чи дійсно на цих фото вбивця активіста Дем'яна Ганула поки невідомо — офіційний підтверджень поки не було. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання.

Поліція відкрила справу

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення). Додамо, Дем'яна Ганула вбили сьогодні о10:30 ранку на проспекті Українських Героїв. Стрілець втиг піти з місця злочину.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те що розслідувати справу їдуть правоохоронці з Києва. А також про стрілянину в Приморському районі.