З'явилися перші фото ймовірного вбивці Ганула в Одесі
В мережі з'явилися перші фото ймовірного вбивці одеського активіста Дем'яна Ганула. Також користувачі соцмереж виклали світлину машини, на якій він міг покинути місце злочину.
Ці фото ширяться соцмережами.
Інформація не підтверджена
Чоловік на фото перебував у поблизу місця злочину, сіл на таксі та уїхав у невідомому напрямку. Проте чи дійсно на цих фото вбивця активіста Дем'яна Ганула поки невідомо — офіційний підтверджень поки не було. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання.
Поліція відкрила справу
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення). Додамо, Дем'яна Ганула вбили сьогодні о10:30 ранку на проспекті Українських Героїв. Стрілець втиг піти з місця злочину.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те що розслідувати справу їдуть правоохоронці з Києва. А також про стрілянину в Приморському районі.
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