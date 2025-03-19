Одесситы простились с активистом Демьяном Ганулом

Прощание с Демьяном Ганулом. Фото: Новини.LIVE.

Прощание с убитым в Одессе активистом Демьяном Ганулом затянулось на несколько часов. Поскольку проводить его в последний путь пришли сотни горожан.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Прощание с активистом

Храм, где проходило отпевание активиста Демьяна Ганула если вместил в себя всех желающих. Сотни людей пришли с цветами многие из них не знали лично усопшего, но для них он останется как человек защищавший интересы Одессы и ее горожан.

"Демьян неоднократно ко мне обращался как к историку когда были украинофобские скандалы. Когда некоторые преподаватели рассказывали, что Украины якобы не существовало. Я всегда относился положительно к его деятельности, он был нашим Олексой Довбушем", — говорит историк Александр Музычко.

Александр Музычко, историк. Фото: Новини.LIVE

Молебень в Храме. Фото: Новини.LIVE

Родные прощаются с Ганулом. Фото: Новини.LIVE

Прости меня сын

Убийство активиста в центре города стало для одесситов большим шоком. Такого не ожидал никто. О Демьяне на прощании говорили много, вспоминали что он успел сделать, а также что еще мог бы сделать для города. Поддерживали родных и близких, которые были безутешны в своем горе.

"Прости меня сын, прости. Ты же говорил, что все будет хорошо", — сказала мама Демьяна Ганула.

Мать прощается с сыном. Фото: Новини.LIVE

Гроб вынесли из церкви. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Ганулом Фото: Новини.LIVE

Он был хорошим другом

Для своих друзей Демьян навсегда запомнится как очень отзывчивый и добрый человек. Его близкий друг и кум Игорь Бею говорит: активист помогал всем, кто нуждался в этом.

"Это огромная потеря для меня, для его семьи, для маленькой дочери, для Украины, для Одессы. Демьян был лучшим другом. Он делал очень много полезных дел и они очень не нравились России", — добавляет Игорь Бею.

Игорь Бею, друг Ганула. Фото: Новини.LIVE

Военные отдали честь Демьяну Ганулу. Фото: Новини.LIVE

Похоронили одесского активиста Демьяна Ганула на западном кладбище.

Напомним, недавно мы писали о том, чем известен Демьян Ганул. А также о том, кому могло быть выгодно его убийство.