Одесситы простились с активистом Демьяном Ганулом

Ты же говорил, что все будет хорошо — мать на похоронах Ганула
Прощание с убитым в Одессе активистом Демьяном Ганулом затянулось на несколько часов. Поскольку проводить его в последний путь пришли сотни горожан.
Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.
Прощание с активистом
Храм, где проходило отпевание активиста Демьяна Ганула если вместил в себя всех желающих. Сотни людей пришли с цветами многие из них не знали лично усопшего, но для них он останется как человек защищавший интересы Одессы и ее горожан.
"Демьян неоднократно ко мне обращался как к историку когда были украинофобские скандалы. Когда некоторые преподаватели рассказывали, что Украины якобы не существовало. Я всегда относился положительно к его деятельности, он был нашим Олексой Довбушем", — говорит историк Александр Музычко.
Прости меня сын
Убийство активиста в центре города стало для одесситов большим шоком. Такого не ожидал никто. О Демьяне на прощании говорили много, вспоминали что он успел сделать, а также что еще мог бы сделать для города. Поддерживали родных и близких, которые были безутешны в своем горе.
"Прости меня сын, прости. Ты же говорил, что все будет хорошо", — сказала мама Демьяна Ганула.
Он был хорошим другом
Для своих друзей Демьян навсегда запомнится как очень отзывчивый и добрый человек. Его близкий друг и кум Игорь Бею говорит: активист помогал всем, кто нуждался в этом.
"Это огромная потеря для меня, для его семьи, для маленькой дочери, для Украины, для Одессы. Демьян был лучшим другом. Он делал очень много полезных дел и они очень не нравились России", — добавляет Игорь Бею.
Похоронили одесского активиста Демьяна Ганула на западном кладбище.
Напомним, недавно мы писали о том, чем известен Демьян Ганул. А также о том, кому могло быть выгодно его убийство.
Читайте Новини.LIVE!