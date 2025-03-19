Прощание с убитым в Одессе Ганулом

Отпевание Ганула. Фото: Новини.LIVE

Сотни одесситов сегодня попрощались с убитым активистом Демьяном Ганулом. Сначала люди почтили его память у памятника Кобзаря в парке Шевченко, после чего отправились в церковь, где провели погибшего в последний путь.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Люди прощаются с активистом, фото: Новини.LIVE

Потеря национального масштаба

К памятнику Кобзарю пришло немало горожан, желающих попрощаться с Демьяном Ганулом. Екатерина Мосиенко, общественный деятель, также присоединилась, ведь не могла быть в стороне. Женщина уверена: покойный всегда понимал, что враг питается нашим страхом, поэтому мы не должны давать ему возможность себя запугать.

"Убийство Демьяна Ганула — это потеря национального масштаба. Это был хороший человек, украинский националист который в течение последних 10 лет непрерывно боролся за украинскую Одессу бескомпромиссно. А споры вокруг этого — это спланированная российская операция. Но мы не сдадимся и нас не запугать",— говорит Екатерина Мосиенко.

Екатерина Мосиенко на чествовании памяти. фото: Новини.LIVE

Одесситы чтят память Ганула, фото: Новини.LIVE

Василий Дяченко, военный из 122 бригады добавляет: Демьян все делал правильно и мы должны продолжать его дело.

"Демьян Ганул все делал правильно. И Революция Достоинства. И борьба с наркоточками. И защита наших скверов, парков одесских. И уничтожение коммунистических и постколониальных знаков",— говорит Василий Дяченко.

Василий Дяченко на чествовании памяти, фото: Новини.LIVE

Ганул — зоозащитник

Побратим Демьяна Анатолий Мазур говорит: познакомился с активистом почти 10 лет назад, когда деятель высаживал цветы на клумбе города. Мужчина добавляет: он был добрым человеком и не мог не помогать животным, что и было на самом деле основным видом его деятельности.

"Он был добрым человеком. Он очень резко рубил, но от этого никто не страдал. Основным направлением его деятельности была защита животных",— добавляет Анатолий Мазур.

Анатолий Мазур на чествовании памяти. фото: Новини.LIVE

Яна Титаренко, которая также присоединилась к прощанию рассказала, что Демьян с товарищами изменили саму концепцию слова "зоозащитник". Показали, что помогать животным должна именно молодежь — успешная, красивая и сильная, чем популяризировали движение.

"Если надо было физически отобрать животное у наркомана, или вмешаться в ситуацию с лошадьми на бульваре, или принять силовое участие в акции против дельфинария ... Было множество ситуаций где присутствие Демьяна давало положительный результат. Быть защитником тем, кто не может себя защитить сам это почетно ", — говорит Яна Титаренко.

Яна Титаренко на чествовании памяти, фото: Новини.LIVE

Активиста провели в последний путь

Церковь, где пели Демьяна Ганула, едва вмещала всех желающих попрощаться с активистом. Пришли не только его друзья и знакомые, но и рядовые одесситы. Многие из них не сдерживали слез.

Возле церкви. Фото: Новини.LIVE

Прощание в церкви Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, чем известен Демьян Ганул. А также о том, кому могло быть выгодно его убийство.