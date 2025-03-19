Прощання із вбитим в Одесі Ганулом

Відспівування Ганула. Фото: Новини.LIVE

Сотні одеситів сьогодні попрощалися із вбитим активістом Дем'яном Ганулом. Спочатку люди вшанували його пам'ять біля пам'ятника Кобзаря у парку Шевченко, після чого вирушили до церкви, де провели загиблого в останній шлях.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Втрата національного масштабу

До пам'ятника Кобзарю прийшло чимало містян, бажаючих попрощатися з Дем'яном Ганулом. Катерина Мосієнко, громадський діяч, також долучилася, адже не могла бути осторонь. Жінка впевнена: покійний завжди розумів, що ворог харчується нашим страхом, тому ми не повинні давати йогму змогу себе залякати.

"Вбивство Дем’яна Ганула — це втрата національного масштабу. Це була добра людина, український націоналіст який протягом останніх 10 років беззупинно виборював українську Одесу безкомпромісно. А суперечки навколо цього — це спланована російська операція. Але ми не здамося і нс не залякати", — каже Катерина Мосієнко.

Катерина Мосієнко на вшануванні пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Одесити вшановують пам'ять Ганула. Фото: Новини.LIVE

Василь Дяченко, що долучився до прощання, додає: Дем’ян все робив правильно і ми маємо продовжувати його справу.

"Дем’ян Ганул все робив правильно. І Революція Гідності. І боротьба з наркоточками. І захист наших скверів, парків одеських. І знищення комуністичних та постколоніальних знаків", — каже Василь Шевченко.

Василь Шевченко на вшануванні пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Ганул — зоозахисник

Побратим Дем’яна Анатолій Мазур каже: познаймився з активістом майже 10 років тому, коли діяч висаджував квіти на клумбі міста. Чоловік додає: він був доброю людиною на не міг не допомагати тваринам, що й було насправді основним видом його діяльності.

"Він був доброю людиною. Він дуже різко рубив, але від цього ніхто не страждав. Основним напрямком його діяльності був захист тварин", — додає Анатолій Мазур.

Анатолій Мазур на вшануванні пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Яна Титаренко, яка також долучилася до прощання розповіла, що Дем’ян із товаришами змінили саму концепцію слова "зоозахисник". Показали, що допомагати тваринам повинна саме молодь — успішна, гарна і сильна, чим популяризували рух.

"Якщо треба було фізично відібрати тварину у наркомана, або втрутитись в ситуацію з конями на бульварі, або прийняти силову участь в акції проти дельфінарія... Було безліч ситуацій де присутність Дем’яна давала позитивний результат. Бути захисником тим, хто не може себе захистити сам це почесно", — каже Яна Титаренко.

Яна Титаренко на вшануванні пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Активіста провели в останній шлях

Церква, де відспівували Дем'яна Ганула, ледве вміщала всіх бажаючих попрощатися з активістом. Прийшли не лише його друзі та знайомі, а й пересічні одесити. Багато хто з них не стримував сліз.

Біля церкви. Фото: Новини.LIVE

Прощання в церкві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим відомий Дем'ян Ганул. А також про те, кому могло бути вигідно його вбивство.