Прощание с Ганулом в Одессе

Демьян Ганул. Фото: instagram.com/demian.ganul

Завтра состоится прощание с активистом Демьяном Ганулом, которого убили 14 марта в Одессе. Церемония будет проходить в 9 утра в парке Шевченко.

Сообщение об этом выложили на канале Ганула в соцсети.

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Прощание с Ганулом

Одесситы смогут попрощаться с активистом Демьяном Ганулом в среду в 9:00 возле памятника поэту Тарасу Шевченко в одноименном парке. Именно возле Кобзаря активиста проведут в последний путь не случайно — из-за патриотических взглядов, которыми был известен покойный.

"Украинский патриот, общественный деятель и борец за справедливость — он погиб, но память о нем будет жить в наших сердцах. Приходите, чтобы провести его в последний путь",— говорится в сообщении.

Сообщение о прощании. Фото: скриншот

Дело Ганула

Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.

Напомним, недавно мы писали о том, чем известен Демьян Ганул. А также о том, как подозреваемый на суде признался в совершении преступления.