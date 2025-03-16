28-я бригада прокомментировала задержание военного, который убил активиста

Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула. Фото: "Суспільне"

Командование 28-й отдельной механизированной бригады отреагировало на задержание их военнослужащего, подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. В заявлении указано, что мужчина давно не выполнял боевых задач и еще в феврале оставил службу.

Об этом пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода сообщила на странице в Facebook.

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Сообщение 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Фото: скриншот

Официальное заявление бригады

По информации бригады, Шалаев был переведен в запасную роту летом 2024 года, однако почти все время находился на лечении и не выполнял боевых задач. С 22 февраля 2025 года он считался самовольно покинувшим место службы.

"Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести самое суровое наказание. Обо всей необходимой информации относительно этого преступления будет обязательно сообщаться", — написали в бригаде.

Там также добавили, что подозреваемый, старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139. Он был допущен к должности офицера резерва запасной роты.

Убийство Демьяна Ганула: что известно

Вечером 14 марта 2025 года в Одессе был убит общественный активист и волонтер Демьян Ганул. Его тело с огнестрельными ранениями нашли во дворе жилого дома. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергея Шалаева.

По предварительным данным, в квартире, где скрывался подозреваемый, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.

Напомним, сейчас проходит судебное заседание по делу об убийстве одесского активиста Демьяна Ганула. Оно проходит в закрытом режиме. Суд требует содержания под стражей без внесения залога. Также стало известно, что подозрение убийце вручили вчера.