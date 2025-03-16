Підозрюваний у вбивстві Ганула постав перед судом у бронежилеті

Суд над підозрюваним у вбивстві Дем'яна Ганула. Фото: скриншот з відео "Суспільне"

Саме зараз в Одесі проходить судове засідання у справі про вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула. Воно відбувається в закритому режимі.

Про це повідомляють журналісти "Суспільного".

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Відомо, що підозрюваного чоловіка доставили в залу суду в касці та бронежилеті. Такі заходи безпеки застосували під час засідання, яке проходить у закритому режимі.

Чоловік підтвердив, що перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ) з 23 лютого 2025 року.

Підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула. Фото: Думська

Підозрюваний у вбивстві активіста в залі суду у бронежилеті і касці. Фото: Думська

Слідство відпрацьовує кілька версій злочину, включно з можливим замовним характером. Водночас розглядається версія про причетність російських спецслужб.

Раніше прокуратура повідомила, що затриманому оголосили підозру за статтями КК України про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

Судовий процес триває, деталі справи поки не розголошуються.

Вбивство Дем'яна Ганула: що відомо

Нагадаємо, вранці 14 березня посеред міста вбили одеського активіста Дем'яна Ганула. Нападник здійснив перший постріл в хлопця, а пізніше, коли той впав, підійшов і вистрелив вдруге уже в голову. Згодом злочинця затримали, ним виявився 46-річний дезертир. Чоловік самовільно покинув службу менш як місяць тому. У поліції повідомили, що вбивця активіста дезертував з фронту, щоб ретельно підготуватися до злочину. Також він, ймовірно, планував втекти за кордон. Затриманому вручили офіційну підозру вдень 15 березня.