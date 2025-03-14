Ймовірним вбивцею Ганула в Одесі виявився дезертир

Місце вбивства. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваним у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі виявився 46-річний дезертир з Кіровоградщини. Під час обшуку в нього вилучили пістолет та дві гранати.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час брифінгу голови Національної поліції України Івана Виговського.

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Подробиці затримання

Поліцейські затримали підозрюваного свіжим слідом протягом 5 годин. Як з'ясувалося, чоловік проходив службу в ЗСУ у званні старший лейтенант. 23 лютого цього року його оголосили у розшук через самовільне залишання частини (СЗЧ). Правоохоронці встановлюють мотиви та не виключають ймовірність російського сліду.

"Потерпілий мав дуже активну громадську позицію, і не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом", — каже голова національної поліції України Іван Вигівський.

Охорона для Ганула

Поліцейські підтвердили факт звернення Дем'яна Ганула до правоохоронців щодо погроз на його адресу та прохання захисту. Проте підозрюваних тоді затримали, і вони досі перебувають під вартою.

"Саме після того, як цю особу було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Ганул не звертався", — додає Іван Виговський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Володимир Зеленський прокоментував вбивство Ганула. А також про те, кому був вигідний цей злочин.