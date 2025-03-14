Зеленский прокомментировал убийство Ганула в Одессе

Место убийства. Фото: Новини.LIVE

Владимир Зеленский прокомментировал убийство Демьяна Ганула в Одессе. Президент поручил руководителям всех правоохранительных структур страны установить все подробности преступления.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсети.

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Реакция президента

Президенту уже доложили о задержании подозреваемого в убийстве. Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты.

"Десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения", — написал Владимир Зеленский.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом выяснили личность подозреваемого в убийстве. А также о том, кому было выгодно это преступление.