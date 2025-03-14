Убийство Ганула в Одессе - акт запугивания

Место преступления. Фото: Новости.LIVE

Убийством активиста Демьяна Ганула Россия пытается расшатать ситуацию в Одессе. Все потому что наш город — важная стратегическая цель для РФ.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в эфире День.LIVE.

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Россия пока не может добраться до Одессы, поэтому пытается террористическими актами расшатать ситуацию в городе изнутри. Кроме того, страна-агрессор таким образом хочет напугать жителей региона. Нардеп Алексей Гончаренко также связывает убийство со вчерашним отчетом ЕСПЧ, в котором Украину признали виновной в трагедии 2 мая 2014 года.

"Основная версия — это политическое убийство, акт запугивания со стороны России. И не случайно что это Одесса. Вчера было решение Европейского суда по правам человека относительно событий 2 мая, а сегодня — это",— говорит Алексей Гончаренко.

Правоохранители уже отследили путь убийцы до и после момента совершения преступления, добавил одесский нардеп.

Напомним, недавно мы писали о том, что убийство Ганула будут расследовать киевские правоохранители. А также о том, чем известен был одесский активист.