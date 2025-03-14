Вбивство Ганула в Одесі - акт залякування

Місце злочину. Фото: Новини.LIVE

Вбивством активіста Дем'яна Ганула Росія намагається розхитати ситуацію в Одесі. Усе тому що наше місто — важлива стратегічна ціль для РФ.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в єфірі День.LIVE.

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Росія поки не може дістатися до Одеси, тому намагається терористичними актами розхитати ситуацію в місті зсередини. Крім того, країна-агресор таким чином хоче налякати мешканців регіону. Нардеп Олексій Гончаренко також пов'язує убивство із вчорашнім звітом ЄСПЧ, у якому Україну визнали винною у трагедії 2 травня 2014 року.

"Основна версія — це політичне вбивство, акт залякування з боку Росії. І не випадково що це Одеса. Вчора було рішення Європейського суду з прав людини стосовно подій 2 травня, а сьогодні — це", — каже Олексій Гончаренко.

Правоохоронці вже відстежили шлях вбивці до і після моменту вчинення злочину, додав одеський нардеп.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що вбивство Ганула розслідуватимуть київські правоохоронці. А також про те, чим відомий був одеський активіст.