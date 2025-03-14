Зеленський прокоментував вбивство Ганула в Одесі

Місце вбивства. Фото: Новини.LIVE

Володимир Зеленський прокоментував вбивство Дем'яна Ганула в Одесі. Президент доручив очільникам усіх правоохоронних структур країни встановити усі подробиці злочину.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережі.

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Президенту вже доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві. Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти.

"Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння", — написав Володимир Зеленський.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином з'ясували особу підозрюваного у вбивстві. А також про те, кому був вигідний цей злочин.