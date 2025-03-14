Зачем убили Ганула в Одессе

Труп Демьяна Ганула. Фото: Одесская областная прокуратура

Убийство Демьяна Ганула — попытка России запугать одесситов. РФ и в дальнейшем будет активизировать своих агентов и искать "слабые места" чтобы расшатать ситуацию.

Об этом сообщил кандидат политических наук Алексей Буряченко в эфире День.LIVE.

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То, каким образом преступник убил одесского активиста Ганула, похоже на показательный акт запугивания. Поскольку подозреваемый не спешил скрыться с места происшествия и даже не пытался скрыть свое лицо. Политологи уверяют: РФ будет и в дальнейшем активизировать своих агентов для совершения других терактов в Одессе.

"Это показательное преступление. Человек его совершил, не скрываясь. Его можно расценить как акт запугивания местного населения, тем более на фоне этого решения ЕСПЧ", — говорит Алексей Буряченко.

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (заказное убийство). По данным следствия, около 10:30 в центре Одессы неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в известного общественного активиста. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по раскрытию преступления. В частности, анализируются видеозаписи с камер наблюдения в районе места происшествия и маршруты движения нападавшего.

Напомним, недавно мы писали о том, кому выгодно убийство Демьяна Ганула. А также о личности вероятного ликвидатора.