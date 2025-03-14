Появились первые фото вероятного убийцы Ганула в Одессе
В сети появились первые фото вероятного убийцы одесского активиста Демьяна Ганула. Также пользователи соцсетей выложили фотографию машины, на которой он мог покинуть место преступления.
Эти фото распространяются по соцсетям.
Информация не подтверждена
Мужчина на фото находился вблизи места преступления, сел на такси и уехал в неизвестном направлении. Однако, действительно ли на этих фото убийца активиста Демьяна Ганула пока неизвестно — официальных подтверждений пока не было. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием.
Полиция открыла дело
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по заказу). Добавим, Демьяна Ганула убили сегодня в 10:30 утра на проспекте Украинских Героев. Стрелок с места преступления скрылся.
Правоохранители призывают тех, кто владеет любой информацией о местонахождении мужчины с фото, сообщить в полицию по номерам телефонов:
(380) 732555126: (380) 949498364 или на спецлинию "102".
Напомним, недавно мы писали о том, что расследовать дело едут правоохранители из Киева. А также о стрельбе в Приморском районе.
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