Первые фото вероятного убийцы Ганула в Одессе

Фото вероятного убийцы. Фото: соцсети

В сети появились первые фото вероятного убийцы одесского активиста Демьяна Ганула. Также пользователи соцсетей выложили фотографию машины, на которой он мог покинуть место преступления.

Эти фото распространяются по соцсетям.

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Информация не подтверждена

Мужчина на фото находился вблизи места преступления, сел на такси и уехал в неизвестном направлении. Однако, действительно ли на этих фото убийца активиста Демьяна Ганула пока неизвестно — официальных подтверждений пока не было. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием.

Полиция открыла дело

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по заказу). Добавим, Демьяна Ганула убили сегодня в 10:30 утра на проспекте Украинских Героев. Стрелок с места преступления скрылся.

Правоохранители призывают тех, кто владеет любой информацией о местонахождении мужчины с фото, сообщить в полицию по номерам телефонов:

(380) 732555126: (380) 949498364 или на спецлинию "102".

Напомним, недавно мы писали о том, что расследовать дело едут правоохранители из Киева. А также о стрельбе в Приморском районе.