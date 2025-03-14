Вероятным убийцей Ганула в Одессе оказался дезертир

Место убийства. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемым в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе оказался 46-летний дезертир из Кировоградской области. Во время обыска у него изъяли пистолет на 2 гранаты.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время брифинга в Одессе главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.

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Подробности задержания

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам в течение 5 часов. Как выяснилось, мужчина проходил службу в ВСУ в звании старший лейтенант. 23 февраля этого года его объявили в розыск в связи с самовольным оставлением части (СЗЧ). Правоохранители устанавливают мотивы и не исключают вероятность российского следа.

"Потерпевший имел очень активную общественную позицию и не исключаем, что это преступление совершено по заказу российских спецслужб. Но все мотивы будут установлены позже",— говорит глава национальной полиции Украины Иван Выговский.

Охрана для Ганула

Полицейские подтвердили факт обращения Демьяна Ганула к правоохранителям относительно угроз в его адрес и просьбы защиты. Однако подозреваемых тогда задержали и они до сих пор находятся под стражей.

"Как раз после того как это лицо было задержано больше с любыми обращениями относительно личной охраны Ганул не обращался",— добавляет Иван Выговский.

Напомним, недавно мы писали о том, как Владимир Зеленский прокомментировал убийство Ганула. А также о том, кому было выгодно это преступление.