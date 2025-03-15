Підозрюваний у вбивстві планував утечу, але його затримали

Правоохоронці тримають вбивцю Дем'яна Ганула. Фото: СБУ

Поліція встановила, що підозрюваний у резонансному вбивстві намагався уникнути покарання. Він готувався переховуватися та навіть міг планувати виїзд з країни. Правоохоронцям вдалося вчасно його вислідити та затримати.

Про це в етері "Єдині Новини" повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

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Готувався втекти за кордон

За його словами, аби уникнути покарання, нападник готував шляхи втечі та намагався переховуватися. Зокрема, планував виїзд за кордон.

"Насамперед він вжив багато заходів, які могли дозволити йому виїхати з країни або переховуватися в іншому місці на території України. Я не хочу перераховувати всі ці дії, але ми їх зараз досліджуємо", — заявив заступник голови Нацполіції.

Втім, за його словами, оперативні працівники кримінальної поліції разом із СБУ змогли вчасно виявити підозрюваного.

"Він не розраховував потрапити до рук правоохоронців і бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Він думав, що йому вдасться уникнути покарання за цей злочин", — наголосив Нєбитов.

Зараз слідчі встановлюють всі деталі підготовки до втечі та можливих спільників підозрюваного.

Нагадаємо, поліція розглядає три версії вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула. Зокрема й на замовлення російських спецслужб. Також вбивця напередодні скоєння злочину здезертирував зі служби, щоб підготуватися до вбивства.