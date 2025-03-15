Подозреваемый в убийстве планировал побег, но его задержали

Правоохранители держат убийцу Демьяна Ганула. Фото: СБУ

Полиция установила, что подозреваемый в резонансном убийстве пытался избежать наказания. Он готовился скрываться и даже мог планировать выезд из страны. Правоохранителям удалось вовремя его выследить и задержать.

Об этом в эфире "Єдині Новини" сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

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Готовился сбежать за границу

По его словам, чтобы избежать наказания, нападающий готовил пути побега и пытался скрываться. В частности, планировал выезд за границу.

"Прежде всего он принял много мер, которые могли позволить ему выехать из страны или скрываться в другом месте на территории Украины. Я не хочу перечислять все эти действия, но мы их сейчас исследуем", — заявил заместитель председателя Нацполиции.

Впрочем, по его словам, оперативные работники криминальной полиции вместе с СБУ смогли вовремя выявить подозреваемого.

"Он не рассчитывал попасть в руки правоохранителей и быть привлеченным к уголовной ответственности. Он думал, что ему удастся избежать наказания за это преступление", — подчеркнул Небытов.

Сейчас следователи устанавливают все детали подготовки к побегу и возможных сообщников подозреваемого.

Напомним, полиция рассматривает три версии убийства одесского активиста Демьяна Ганула. В том числе и по заказу российских спецслужб. Также убийца накануне совершения преступления дезертировал со службы, чтобы подготовиться к убийству.