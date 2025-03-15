Подозреваемый в убийстве планировал побег, но его задержали

В полиции сообщили новые детали об убийце одесского активиста
Полиция установила, что подозреваемый в резонансном убийстве пытался избежать наказания. Он готовился скрываться и даже мог планировать выезд из страны. Правоохранителям удалось вовремя его выследить и задержать.
Об этом в эфире "Єдині Новини" сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.
Готовился сбежать за границу
По его словам, чтобы избежать наказания, нападающий готовил пути побега и пытался скрываться. В частности, планировал выезд за границу.
"Прежде всего он принял много мер, которые могли позволить ему выехать из страны или скрываться в другом месте на территории Украины. Я не хочу перечислять все эти действия, но мы их сейчас исследуем", — заявил заместитель председателя Нацполиции.
Впрочем, по его словам, оперативные работники криминальной полиции вместе с СБУ смогли вовремя выявить подозреваемого.
"Он не рассчитывал попасть в руки правоохранителей и быть привлеченным к уголовной ответственности. Он думал, что ему удастся избежать наказания за это преступление", — подчеркнул Небытов.
Сейчас следователи устанавливают все детали подготовки к побегу и возможных сообщников подозреваемого.
Напомним, полиция рассматривает три версии убийства одесского активиста Демьяна Ганула. В том числе и по заказу российских спецслужб. Также убийца накануне совершения преступления дезертировал со службы, чтобы подготовиться к убийству.
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