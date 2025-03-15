Поліція підозрює дезертирство у підготовці до вбивства Дем'яна Ганула

Затриманий підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула. Фото: Нацполіція

Правоохоронці продовжують розслідування резонансного вбивства та аналізують нові деталі. Одна з ключових версій — злочин було заздалегідь сплановано. Слідчі вважають, що підозрюваний міг дезертирувати, щоб ретельно підготуватися.

Про це в етері "Єдині Новини" повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

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Нападник готувався до вбивства

За його словами, слідство відпрацьовує кілька версій підготовки до вбивства, і одна з них — навмисне дезертирство. Він пішов у СЗЧ для спланування операції.

"Ми розглядаємо версію, що підозрюваний дезертував, тому що йому був потрібен час для підготовки цього злочину. Ви бачили по записах із відеокамер, що вбивство відбулося дуже швидко — перші постріли пролунали о 10:25, а о 10:28 був останній постріл у голову", — зазначив Андрій Нєбитов.

Операція ретельно спланована

Нєбитов підкреслив, що напад ретельно планувався, а слідство аналізує всі можливі обставини.

"Ми розуміємо, що цей злочин був добре підготовлений, і зараз розглядаємо кілька версій щодо його організації", — додав він.

Поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про подію, звертатися на гарячу лінію. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вчора вранці посеред Одеси вбили активіста Дем'яна Ганула. Нападник здійснив два постріли у хлопця і спокійно пішов далі. Злочинця затримали протягом п'яти годин, ним виявився 46-річний дезертир, чоловік самовільно покинув службу менш як місяць тому. Наразі поліція розглядає три версії вбивства.