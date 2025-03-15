Полиция подозревает дезертирство в подготовке к убийству Демьяна Ганула

Задержан подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула. Фото: Нацполиция

Правоохранители продолжают расследование резонансного убийства и анализируют новые детали. Одна из ключевых версий — преступление было заранее спланировано. Следователи считают, что подозреваемый мог дезертировать, чтобы тщательно подготовиться.

Об этом в эфире "Єдині Новини" сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

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Нападавший готовился к убийству

По его словам, следствие отрабатывает несколько версий подготовки к убийству, и одна из них — умышленное дезертирство. Он ушел в СЗЧ для планирования операции.

"Мы рассматриваем версию, что подозреваемый дезертировал, потому что ему было нужно время для подготовки этого преступления. Вы видели по записям с видеокамер, что убийство произошло очень быстро — первые выстрелы прозвучали в 10:25, а в 10:28 был последний выстрел в голову", — отметил Андрей Небытов.

Операция тщательно спланирована

Небытов подчеркнул, что нападение тщательно планировалось, а следствие анализирует все возможные обстоятельства.

"Мы понимаем, что это преступление было хорошо подготовлено, и сейчас рассматриваем несколько версий по его организации", — добавил он.

Полиция призывает всех, кто имеет какую-либо информацию о происшествии, обращаться на горячую линию. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера утром посреди Одессы убили активиста Демьяна Ганула. Нападавший произвел два выстрела в парня и спокойно пошел дальше. Преступника задержали в течение пяти часов, им оказался 46-летний дезертир, мужчина самовольно покинул службу менее месяца назад. Сейчас полиция рассматривает три версии убийства.