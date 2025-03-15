Поліція розглядає три версії вбивства Дем’яна Ганула

Місце вбивства одеського активіста. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці встановлюють обставини резонансного вбивства громадського активіста Дем'яна Ганула. Слідство відпрацьовує кілька версій злочину, включно з можливим замовним характером. Водночас розглядається версія про причетність російських спецслужб.

Про це в етері "Єдині Новини" повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Поліція розглядає три версії

За словами Нєбитова, перша версія — замовне вбивство, пов’язане з його професійною та громадською діяльністю. Ганул активно висвітлював резонансні теми, підтримував українську армію та брав участь у низці проукраїнських акцій. Друга версія — особиста неприязнь. Слідчі перевіряють, чи міг мотивом для злочину стати конфлікт або ворожнеча з конкретними особами.

"Не відкидаємо що скоєне це вбивство у зв'язку особистою неприязню і звичайно ми розглядаємо і російський слід", — сказав Андрій Нєбитов.

Правоохоронець каже, що загиблий мав чітку проукраїнську позицію, яка могла зробити його мішенню для спецслужб країни-агресора.

Наразі тривають слідчі дії, аналізуються записи з камер спостереження та опитуються можливі свідки. Правоохоронці закликають громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.

Вбивство Дем'яна Ганула: що відомо

Нагадаємо, вчора вранці посеред міста вбили одеського активіста Дем'яна Ганула. Нападник здійснив перший постріл в хлопця, а пізніше, коли той впав, підійшов і вистрелив вдруге уже в голову. Згодом злочинця затримали, ним виявився 46-річний дезертир. Чоловік самовільно покинув службу менш як місяць тому.