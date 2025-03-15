Полиция рассматривает три версии убийства Демьяна Ганула

Место убийства одесского активиста. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители устанавливают обстоятельства резонансного убийства общественного активиста Демьяна Ганула. Следствие отрабатывает несколько версий преступления, включая возможный заказной характер. В то же время рассматривается версия о причастности российских спецслужб.

Об этом в эфире "Єдині Новини" сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

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Полиция рассматривает три версии

По словам Небытова, первая версия — заказное убийство, связанное с его профессиональной и общественной деятельностью. Ганул активно освещал резонансные темы, поддерживал украинскую армию и участвовал в ряде проукраинских акций. Вторая версия — личная неприязнь. Следователи проверяют, мог ли мотивом для преступления стать конфликт или вражда с конкретными лицами.

"Не исключаем, что совершено это убийство в связи личной неприязнью и, конечно, мы рассматриваем и российский след", — сказал Андрей Небытов.

Правоохранитель говорит, что погибший имел четкую проукраинскую позицию, которая могла сделать его мишенью для спецслужб страны-агрессора.

Сейчас продолжаются следственные действия, анализируются записи с камер наблюдения и опрашиваются возможные свидетели. Правоохранители призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Убийство Демьяна Ганула: что известно

Напомним, вчера утром посреди города убили одесского активиста Демьяна Ганула. Нападавший произвел первый выстрел в парня, а позже, когда тот упал, подошел и выстрелил второй раз уже в голову. Впоследствии преступника задержали, им оказался 46-летний дезертир. Мужчина самовольно покинул службу менее месяца назад.