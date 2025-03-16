Підозра у вбивстві Дем'яна Ганула — затриманому вручили підозру

Затримання вбивці Дем'яна Ганула. Фото: СБУ

Правоохоронці офіційно вручили підозру чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула. Підозрюваного звинувачують у замовному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко.

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Підозра вбивці

Чоловіку, затриманому за підозрою у вбивстві громадського діяча та волонтера Дем'яна Ганула, вручили офіційну підозру. Як пишуть журналісти "Суспільного" це сталося вдень 15 березня. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

Хто вбив Дем'яна Ганула

Зазначимо, що затриманим виявився 46-річний чоловік, дезертир. У нього вилучено зброю та гранату, а також інші речові докази. Правоохоронці перевіряють три версії щодо мотиву злочину, серед яких можливе замовне вбивство та "російський слід".

Хто такий Дем'ян Ганул

Дем'ян Ганул — український громадський активіст, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник. Чоловік був засновником і керівником ГО "Вуличний фронт", брав активну участь у Революції Гідності та протистоянні проросійським силам в Одесі 2 травня 2014 року.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що вбивця активіста дезертував з фронту, щоб ретельно підготуватися до злочину. Також він, ймовірно, планував втекти за кордон.