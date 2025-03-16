Подозрение в убийстве Демьяна Ганула — задержанному вручили подозрение

Задержание убийцы Демьяна Ганула. Фото: СБУ

Правоохранители официально вручили подозрение мужчине, которого задержали за убийство одесского активиста Демьяна Ганула. Подозреваемого обвиняют в заказном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко.

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Подозрение убийце

Мужчине, задержанному по подозрению в убийстве общественного деятеля и волонтера Демьяна Ганула, вручили официальное подозрение. Как пишут журналисты "Суспільного" это произошло днем 15 марта. Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство на заказ и незаконное обращение с оружием.

Кто убил Демьяна Ганула

Отметим, что задержанным оказался 46-летний мужчина, дезертир. У него изъято оружие и граната, а также другие вещественные доказательства. Правоохранители проверяют три версии относительно мотива преступления, среди которых возможное заказное убийство и "российский след".

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул — украинский общественный активист, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник. Мужчина был основателем и руководителем ОО "Уличный фронт", принимал активное участие в Революции Достоинства и противостоянии пророссийским силам в Одессе 2 мая 2014 года.

Напомним, в полиции сообщили, что убийца активиста дезертировал с фронта, чтобы тщательно подготовиться к преступлению. Также он, вероятно, планировал сбежать за границу.