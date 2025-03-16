Подозреваемый в убийстве Ганула предстал перед судом в бронежилете

Суд над подозреваемым в убийстве Демьяна Ганула. Фото: скриншот из видео "Суспільне"

Именно сейчас в Одессе проходит судебное заседание по делу об убийстве одесского активиста Демьяна Ганула. Оно проходит в закрытом режиме.

Об этом сообщают журналисты "Суспільного".

Читайте также:

Подозреваемому избирают меру пресечения

Известно, что подозреваемого мужчину доставили в зал суда в каске и бронежилете. Такие меры безопасности применили во время заседания, которое проходит в закрытом режиме.

Мужчина подтвердил, что находится в статусе самовольного оставления части (СЗЧ) с 23 февраля 2025 года.

Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула. Фото: Думская

Подозреваемый в убийстве активиста в зале суда в бронежилете и каске. Фото: Думская

Следствие отрабатывает несколько версий преступления, включая возможный заказной характер. В то же время рассматривается версия о причастности российских спецслужб.

Ранее прокуратура сообщила, что задержанному объявили подозрение по статьям УК Украины об умышленном убийстве на заказ и незаконном обращении с оружием.

Судебный процесс продолжается, детали дела пока не разглашаются.

Убийство Демьяна Ганула: что известно

Напомним, утром 14 марта посреди города убили одесского активиста Демьяна Ганула. Нападавший произвел первый выстрел в парня, а позже, когда тот упал, подошел и выстрелил второй раз уже в голову. Впоследствии преступника задержали, им оказался 46-летний дезертир. Мужчина самовольно покинул службу менее месяца назад. В полиции сообщили, что убийца активиста дезертировал с фронта, чтобы тщательно подготовиться к преступлению. Также он, вероятно, планировал сбежать за границу. Задержанному вручили официальное подозрение днем 15 марта.