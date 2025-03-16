28-ма бригада прокоментувала затримання військового, який вбив активіста

Підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула. Фото: "Суспільне"

Командування 28-ї окремої механізованої бригади відреагувало на затримання їхнього військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула. У заяві зазначено, що чоловік давно не виконував бойових завдань і ще у лютому залишив службу.

Про це пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу повідомила на сторінці в Facebook.

Читайте також:

Допис 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Фото: скриншот

Офіційна заява бригади

За інформацією бригади, Шалаєв був переведений у запасну роту влітку 2024 року, проте майже весь час перебував на лікуванні й не виконував бойових завдань. З 22 лютого 2025 року він вважався таким, що самовільно залишив місце служби.

"Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання. Про всю необхідну інформацію щодо цього злочину буде обов'язково повідомлятись", — написали у бригаді.

Там також додали, що підозрюваний, старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139. Він був допущений до посади офіцера резерву запасної роти.

Вбивство Дем'яна Ганула: що відомо

Увечері 14 березня 2025 року в Одесі було вбито громадського активіста та волонтера Дем'яна Ганула. Його тіло з вогнепальними пораненнями знайшли у дворі житлового будинку. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергія Шалаєва.

За попередніми даними, у квартирі, де переховувався підозрюваний, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб. Дем'ян Ганул відомий своєю боротьбою проти проросійських наративів та участю у демонтажі радянських пам’ятників, через що неодноразово отримував погрози.

Нагадаємо, зараз проходить судове засідання у справі про вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула. Воно відбувається в закритому режимі. Суд вимагає тримання під вартою без внесення залогу. Також стало відомо, що підозру вбивці вручили вчора.