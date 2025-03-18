Прощання с Ганулом в Одесі

Дем'ян Ганул. Фото: instagram.com/demian.ganul

Завтра відбудеться прощання з активістом Дем'яном Ганулом, якого вбили 14 березня в Одесі. Церемонія проходитиме о 9 ранку в парку Шевченка.

Повідомлення про це виклали на каналі Ганула в соцмережі.

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Прощання з Ганулом

Одесити зможуть попрощатися с активістом Дем'яном Ганулом в середу о 9:00 біля пам'ятника поету Тарасу Шевченко у однойменному парку. Саме біля Кобзаря активіста проведуть в останній шлях не випадково — через патріотичні погляди, якими був відомий покійний.

"Український патріот, громадський діяч і борець за справедливість — він загинув, але памʼять про нього житиме в наших серцях. Приходьте, щоб провести його в останню путь", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про прощання. Фото: скриншот

Справа Ганула

Вранці 14 березня 2025 року в Одесі було вбили активіста Дем'яна Ганула. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергій Шалаєва. У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб. Дем'ян Ганул відомий своєю боротьбою проти проросійських наративів та участю у демонтажі радянських пам’ятників, через що неодноразово отримував погрози.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим відомий Дем'ян Ганул. А також про те, як підозрюваний на суді зізнався у скоєні злочину.