Убийца Демьяна Ганула — подробности судебного заседания

Подозреваемый Сергей Шалаев в зале суда во время избрания меры пресечения. Фото: Новини.LIVE

Суд по громкому делу убийства одесского активиста Демьяна Ганула состоялся в закрытом режиме, что вызвало много вопросов у общества. Прокуратура объясняет, что это было необходимо для сохранения конфиденциальности показаний и защиты следствия. Сейчас продолжается поиск заказчиков преступления и возможных сообщников исполнителя.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук.

Читайте также:

Суд над убийцей Демьяна Ганула: подробности

По его словам, закрытое судебное заседание по делу о резонансном преступлении прошло по ходатайству стороны обвинения. Это было необходимо для защиты свидетелей и сохранения тайны следствия.

"Сразу хотел бы отметить и попросить отнестись с пониманием к ходатайству стороны обвинения о закрытом формате судебного заседания. Во время объявления ходатайства прокурора следователь называл имена свидетелей и раскрывал детали, которые могут повредить дальнейшему следствию. Именно поэтому суд принял соответствующее решение", — отметил Веремчук.

Заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемый остается под стражей

Прокурор также подтвердил, что Сергей Шалаев, подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула, во время судебного заседания признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Веремчук сообщил, что следствие сейчас работает над установлением заказчиков преступления и возможных сообщников.

"Бесспорно, принимаются все возможные меры для раскрытия дела. Среди основных версий следствия — убийство на заказ. Поэтому поиск причастных лиц продолжается", — добавил он.

На вопрос журналистов о месте задержания подозреваемого и возможных мотивах Веремчук ответил сдержанно, объяснив, что разглашение таких деталей может навредить следствию. Сейчас расследование продолжается.

Напомним, что трагедия произошла днем 14 марта в центре Одессы. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статье умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия.

Подозреваемый, старший лейтенант Сергей Шалаев, ранее проходил службу в 28-й отдельной механизированной бригаде, однако с февраля 2025 года считался самовольно покинувшим часть. За убийство мужчине грозит пожизненное заключение.