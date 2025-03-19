Одесити попрощалися з активістом Дем'яном Ганулом

Прощання з Дем'яном Ганулом. Фото: Новини.LIVE.

Прощання з убитим в Одесі активістом Дем'яном Ганулом затягнулося на кілька годин. Оскільки проводити його в останній путь прийшли сотні містян.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Прощання з активістом

Храм, де відбувалося відспівування активіста Дем'яна Ганула, ледве вміщав усіх охочих. Сотні людей прийшли з квітами, багато хто з них не знав особисто покійного, але для них він залишиться як людина, яка захищала інтереси Одеси та її городян.

"Дем'ян неодноразово до мене звертався як до історика, коли були українофобські скандали. Коли деякі викладачі розповідали, що України нібито не існувало. Я завжди ставився позитивно до його діяльності, він був нашим Олексою Довбушем", — каже історик Олександр Музичко.

Олександр Музичко, історик. Фото: Новини.LIVE

Молебень у Храмі. Фото: Новини.LIVE

Рідні прощаються з Ганулом. Фото: Новини.LIVE

Пробач мені син

Убивство активіста в центрі міста стало для одеситів великим шоком. Такого не очікував ніхто. Про Дем'яна на прощанні говорили багато, згадували що він встиг зробити, а також що ще міг би зробити для міста. Підтримували рідних і близьких, які були невтішні у своєму горі.

"Вибач мені син, вибач. Ти ж казав, що все буде добре", — сказала мама Дем'яна Ганула.

Мати прощається із сином. Фото: Новини.LIVE

Труну винесли з церкви. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Ганулом Фото: Новини.LIVE

Він був гарним другом

Для своїх друзів Дем'ян назавжди запам'ятається як дуже чуйна і добра людина. Його близький друг і кум Ігор Бею каже: активіст допомагав усім, хто потребував цього.

"Це величезна втрата для мене, для його сім'ї, для маленької доньки, для України, для Одеси. Дем'ян був найкращим другом. Він робив дуже багато корисних справ і вони дуже не подобалися Росії", — додає Ігор Бею.

Ігор Бею, друг Ганула. Фото: Новини.LIVE

Військові віддали честь Дем'яну Ганулу. Фото: Новини.LIVE

Поховали одеського активіста Дем'яна Ганула на західному кладовищі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим відомий Дем'ян Ганул. А також про те, кому могло бути вигідне його вбивство.