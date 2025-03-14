Одесский активист Ганул просил защиты у СБУ

Место убийства Ганула. Фото: Новини.LIVE

Общественный активист Демьян Ганул, который сегодня был убит в Одессе, еще в июле прошлого года обращался в Службу безопасности Украины с просьбой о защите. А в российских пабликах была слита информация о его родных.

Об этом сообщает общественный деятель и блогер Игорь Лаченков.

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Просил защиты

Демьян Ганул обращался в Службу безопасности Украины по защите собственной жизни из-за того, что неоднократно получал угрозы. Кроме того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и адресах их проживания, и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов. На активиста открывали уголовные дела и в Москве.

"В Москве его заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ. По его словам, российская агентура очень свободно чувствует себя в Украине", — написал Игорь Лаченков.

Прошлые нападения на Ганула

Демьян Ганул уже неоднократно становился мишенью нападений:

2020 год — его автомобиль BMW X5 подожгли на СТО.

2020 год — неизвестные обстреляли его авто возле села Визирка, заставив активиста отстреливаться из травматического оружия. Также машину разбили битами.

4 мая 2023 года — Ганула жестоко избили неизвестные в воинской части в Одессе. Инцидент вызвал широкий резонанс, полиция открыла уголовное производство, а военное командование инициировало служебное расследование из-за возможной причастности военных к нападению.

Напомним, недавно мы писали об убийстве активиста в центре Одессы. А также о первых фото вероятного убийцы Ганула.