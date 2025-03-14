Одеський активіст Ганул просив захисту у СБУ

За одеського активіста обіцяли 10 тис дол — Ганул просив захист
Громадський активіст Дем'ян Ганул, що сьогодні був убитий в Одесі, ще у липні минулого року звертався до Служби безпеки України з проханням про захист. А у російських пабліках було злито інформацію про його рідних.
Про це повідомляє громадський діяч та блогер Ігор Лаченков.
Просив захисту
Дем'ян Ганул звертався до Служби безпеки України щодо захисту власного життя через те, що неодноразово отримував погрози. Крім того, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних та адрес їх проживання і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. На активіста відкривали кримінальні справи і у Москві.
"У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ. За його словами, російська агентура дуже вільно почувається в Україні", — написав Ігор Лаченков.
Минулі напади на Ганула
Дем'ян Ганул вже неодноразово ставав мішенню нападів:
- 2020 рік — його автомобіль BMW X5 підпалили на СТО.
- 2020 рік — невідомі обстріляли його авто біля села Визирка, змусивши активіста відстрілюватися з травматичної зброї. Також машину розбили бітами.
- 4 травня 2023 року — Ганула жорстоко побили невідомі у військовій частині в Одесі. Інцидент викликав широкий резонанс, поліція відкрила кримінальне провадження, а військове командування ініціювало службове розслідування через можливу причетність військових до нападу.
Нагадаємо, нщодавно ми писали про вбивство активіста в центрі Одеси. А також про перші фото ймовірного вбивці Ганула.
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