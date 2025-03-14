Одеський активіст Ганул просив захисту у СБУ

Місце вбивства Ганула. Фото: Новини.LIVE

Громадський активіст Дем'ян Ганул, що сьогодні був убитий в Одесі, ще у липні минулого року звертався до Служби безпеки України з проханням про захист. А у російських пабліках було злито інформацію про його рідних.

Про це повідомляє громадський діяч та блогер Ігор Лаченков.

Читайте також:

Просив захисту

Дем'ян Ганул звертався до Служби безпеки України щодо захисту власного життя через те, що неодноразово отримував погрози. Крім того, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних та адрес їх проживання і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. На активіста відкривали кримінальні справи і у Москві.

"У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ. За його словами, російська агентура дуже вільно почувається в Україні", — написав Ігор Лаченков.

Минулі напади на Ганула

Дем'ян Ганул вже неодноразово ставав мішенню нападів:

2020 рік — його автомобіль BMW X5 підпалили на СТО.

2020 рік — невідомі обстріляли його авто біля села Визирка, змусивши активіста відстрілюватися з травматичної зброї. Також машину розбили бітами.

4 травня 2023 року — Ганула жорстоко побили невідомі у військовій частині в Одесі. Інцидент викликав широкий резонанс, поліція відкрила кримінальне провадження, а військове командування ініціювало службове розслідування через можливу причетність військових до нападу.

Нагадаємо, нщодавно ми писали про вбивство активіста в центрі Одеси. А також про перші фото ймовірного вбивці Ганула.