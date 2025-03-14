Место где убили Ганула в Одессе - не случайно

Полиция на месте происшествия. Фото: Новости.LIVE

Демьяна Ганула убили на проспекте Украинских героев чтобы добавить акту запугивания символизма. Именно на этой улице в 2009 году зарезали одесского националиста Максима Чайку.

Об этом сообщил активист Владислав Балинский.

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Даже само название улицы, на которой убили Демьяна Ганула названа в честь героев Украины и ассоциируется с защитой нашей государственности. Российская пропаганда уже пытается использовать сегодняшнее преступление в своих целях.

"Эта улица ассоциируется с защитой государственной власти в Украине и насколько я знаю сейчас уже российская пропаганда очень и очень все это распространяет. И очень интересно как видео убийства сразу попало в сеть, ведь это сделали следователи, которые приехали. А это повод для проведения внутреннего расследования",— говорит Владислав Балинский.

Кремль очень раздражает тот факт, что одесские активисты встали на защиту государственной власти. Именно поэтому целью сегодняшнего преступления стал Демьян Ганул, добавляет товарищ покойного Владислав Балинский.

Убийство Ганула

Добавим, Демьяна Ганула убили сегодня в 10:30 утра на проспекте Украинских Героев. Стрелок успел уйти с места преступления. Перед вторым выстрелом из пистолета ТТ у подозреваемого заело затвор, поэтому он достал новый патрон и сделал контрольный. На месте происшествия полицейские нашли гильзы и патрон калибра 7,62.

Напомним, недавно мы писали о том, кто расследует дело об убийстве Ганула. А также о том, что за голову активиста обещали 10 тысяч долларов.