Військовий на Одещині їздив з підробленими правами

Військовий з ключами. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець на Одещині використав підроблене посвідчення водія, яке було куплено в Інтернеті. Під час перевірки поліцейськими це з'ясувалося, тепер чоловікові загрожує штраф.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий із села Піонерське Роздільнянського району Одеської області через Telegram знайшов незнайомця, який за гроші пообіцяв йому виготовити посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій "А 1, А, В". Така послуга коштувала 14 400 гривень. Для цього службовцю потрібно було лише передати інформацію про себе: цифрову фотографію з власним зображенням, зразок підпису та його анкетні дані з особистими відомостями. Чоловік користувався підробленим документом, поки в Роздільній його за кермом Mitsubishi Eclipse не зупинили поліцейські. Він спробував надати їм фіктивні права, проте правоохоронці його викрили.

Яке покарання загрожує

Військового визнали винним за ч. 5 ст. 27 (співучасник злочину), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів), ч.4 ст.358 (використання підроблених документів) Кримінального Кодексу України. Він має сплатити два штрафи у розмірах 1 700 та 850 (у сумі 2 550) гривень. Крім того, службовець має компенсувати 3 183 гривні процесуальних витрат на судово-технічну експертизу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який пішов у СЗЧ. А також про чоловіка, який судився з ТЦК.