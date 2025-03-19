Підпільна нарколабораторія в Одесі

Поліцейський розглядає обладнання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області.

В Одесі правоохоронці викрили підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну у промислових масштабах. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, організував протиправну діяльність 41-річний одесит. Під керівництвом якого працювали 37-річний житель міста Біляївка, який виготовляв амфетамін, та його 46-річний односелець, який йому допомагав. Готовий психотроп вони розповсюджували серед довірених осіб, передаючи з рук у руки дрібними та гуртовими партіями. За цінами "чорного" ринку щомісячний дохід зловмисників складав понад два мільйонів гривень. Поліцейські встановили місцезнаходження на території обласного центру підпільного приміщення з обладнанням та речовинами, де учасники групи налагодили виробництво товару, його фасування і зберігання з метою збуту. Правоохоронці вилучили в якості речових доказів прекурсори та амфетамін у рідкому і сухому стані, вартість яких склала понад 300 тис. гривень, лабораторне обладнання, пакувальний матеріал, "чорнові" записи, мобільні телефони.

Яке покарання загрожує

Слідчі висунули учасникам угруповання обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 313 ККУ (незаконне виготовлення психотропних речовин, вчиненому організованою групою);

ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 ККУ (організація та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин);

ч. 3 ст. 311 ККУ (незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконний збут психотропних речовин у великих розмірах).

Максимальне покарання, передбачене санкціями вищезгаданих статей — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який купував психотропи. А також про морпіха, якого судили за гранату та наркотики.