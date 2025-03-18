Вирок мешканцю Одещини за психотропи

Фото ілюстративне: Корпус морської піхоти ВМС ЗСУ

Військовий з Одещини придбав поштою невелику кількість психотропної речовини — MDMA. Проте поліцейські його викрили на гарячому та відкрили кримінальне провадження.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Тополине на Одещині, який проживає у Болграді, для особистого використання замовив "Новою поштою" 0,173 грамів MDMA (екстазі). Ця речовина входить до переліку заборонених наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Проте правоохоронці його викрили на гарячому та відкрили на нього кримінальну справу.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ст. 309 ч.1 Кримільнального Кодексу України (придбання психотропних засобів). Він має сплатити 17 000 гривень штрафу та 5 571 грн за проведення судової експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, в якого знайшли підроблені права водія. А також про мешканця Одещини, який пішов у СЗЧ.