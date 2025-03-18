Приговор жителю Одесской области за психотропы

Фото иллюстративное: Корпус морской пехоты ВМС ВСУ

Военный из Одесской области приобрел по почте небольшое количество психотропного вещества — MDMA. Однако полицейские его разоблачили с поличным и открыли уголовное производство.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Тополиное Одесской области, который проживает в Болграде, для личного использования заказал Новой почтой 0,173 граммов MDMA (экстази). Это вещество входит в перечень запрещенных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Однако правоохранители его поймали с поличным и открыли на него уголовное дело.

Что решил суд

Военного признали виновным по ст. 309 ч.1 Кримильнального Кодекса Украины (приобретение психотропных средств). Он должен заплатить 17 000 гривен штрафа и 5571 грн. на проведение судебной экспертизы.

Напомним, недавно мы писали о военном, у которого нашли поддельные водительские права. А также о жителе Одесской области, который ушел в СЗЧ.