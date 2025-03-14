В Одесі виявили водія маршрутки під наркотиками

В Одесі водій маршрутки вийшов на рейс під кайфом
Поліцейські в Одесі зупинили водія маршрутного таксі, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з ним виявилось, що чоловік у стані наркотичного сп’яніння.
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеси.
Подробиці затримання
Зупнили порушника у Київському районі міста. Під час перевірки документів та складання адміністративних матеріалів, патрульні помітили у чоловіка явні ознаки наркотичного сп’яніння. Водія направили на огляд у медичній установі. Внаслідок якого в організмі затриманого виявили психотропні речовини.
Яке покарання загрожує
На 56-річного водія маршрутки патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння). Йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
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