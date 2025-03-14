В Одессе обнаружили водителя маршрутки под наркотиками

В Одессе водитель маршрутки вышел на рейс под кайфом
Полицейские в Одессе остановили водителя маршрутного такси, который нарушил правила дорожного движения. Во время общения с ним оказалось, что мужчина в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одессы.
Подробности задержания
Остановили нарушителя в Киевском районе города. Во время проверки документов и составления административных материалов, патрульные заметили у мужчины явные признаки наркотического опьянения. Водителя направили на освидетельствование в медицинском учреждении. В результате которого в организме задержанного обнаружили психотропные вещества.
Какое наказание грозит
На 56-летнего водителя маршрутки патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения). Ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.
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