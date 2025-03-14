В Одессе обнаружили водителя маршрутки под наркотиками

Маршрутное такси. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Полицейские в Одессе остановили водителя маршрутного такси, который нарушил правила дорожного движения. Во время общения с ним оказалось, что мужчина в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одессы.

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Подробности задержания

Остановили нарушителя в Киевском районе города. Во время проверки документов и составления административных материалов, патрульные заметили у мужчины явные признаки наркотического опьянения. Водителя направили на освидетельствование в медицинском учреждении. В результате которого в организме задержанного обнаружили психотропные вещества.

Какое наказание грозит

На 56-летнего водителя маршрутки патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения). Ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Напомним, недавно мы писали о новой транспортной развязке в Одессе. А также о ДТП с участием военнослужащего.