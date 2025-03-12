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Новая транспортная развязка в Одессе — где именно

12 марта 2025 17:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Новая система дорожного движения в Одессе — детали
Новая система движения. Фото: официальный канал города
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе внедрили новую схему кругового движения на пересечении ул. Независимости (бывшей Армейской) и ул. Добровольцев (бывшей Говорова). На дороге уже имеются новые разметки для водителей.

Об этом сообщают на официальном канале города.

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Новая система движения

На этом участке дороги уже оборудовали новое кольцо из резиновых колесоотбойников. Кроме того, установили соответствующие дорожные знаки — 4.10 "Круговое движение". Новая система движения сделает транспортную развязку более удобной и поможет обезопасить водителей и пешеходов от ДТП на перекрестке, уверяют в городском совете.

"Будьте внимательны и соблюдайте правила проезда перекрестков с круговым движением! " — добавляют в сообщении.

Нова система руху на транспортній розв'язці в Одесі - фото 1
Кольцо резиновых колесоотбойников Фото: официальный канал города
Нова система руху на транспортній розв'язці в Одесі - фото 2
Знак "Круговое движение". Фото: официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о восстановлении проблемной дороги в регионе в течение 7 месяцев. А также о новой велополосе в Одессе.

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