Новая система дорожного движения в Одессе — детали

Новая транспортная развязка в Одессе — где именно
В Одессе внедрили новую схему кругового движения на пересечении ул. Независимости (бывшей Армейской) и ул. Добровольцев (бывшей Говорова). На дороге уже имеются новые разметки для водителей.
Об этом сообщают на официальном канале города.
Новая система движения
На этом участке дороги уже оборудовали новое кольцо из резиновых колесоотбойников. Кроме того, установили соответствующие дорожные знаки — 4.10 "Круговое движение". Новая система движения сделает транспортную развязку более удобной и поможет обезопасить водителей и пешеходов от ДТП на перекрестке, уверяют в городском совете.
"Будьте внимательны и соблюдайте правила проезда перекрестков с круговым движением! " — добавляют в сообщении.
Напомним, недавно мы писали о восстановлении проблемной дороги в регионе в течение 7 месяцев. А также о новой велополосе в Одессе.
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