Нова система дорожнього руху в Одесі - деталі

Нова система руху. Фото: офіційний канал міста

В Одесі впровадили нову схему кругового руху на перетині вул. Незалежності (кол. Армійської) та вул. Добровольців (кол. Говорова). На дорозі вже наявні нові розмітки для водіїв.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Нова система руху

На цій ділянці дороги вже обладнали нове кільце з гумових колесовідбійників. Крім того, встановили відповідні дорожні знаки — 4.10 "Круговий рух". Нова система руху зробить транспортну розв'язку більш зручною та допоможе убезпечити водіїв та пішоходів від ДТП на перехресті, запевняють у міській раді.

"Будьте уважні та дотримуйтеся правил проїзду перехресть із круговим рухом!" — додають у повідомленні.

Кільце гумових колесовідбійників Фото: офіційний канал міста

Знак "Круговий рух". Фото: офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення проблемної дороги в регіоні протягом 7 місяців. А також про нову велополосу в Одесі.