До ПМР за 6 тисяч доларів

Затриманий на кордоні. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області.

Мешканець Житомира намагався за гроші переправити жителя Одещини через кордон до Придністров'я. Проте правоохоронці їх затримали, а перевізникові загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, чоловік приїхав із Житомира на власній автівці і повіз клієнта до одного із прикордонних населених пунктів Подільського району. Згідно з планом, перевізник повинен був доставити пасажира якомога ближче до Придністровʼя, після чого той мав перерахувати 6 000 доларів на картку спільника фігуранта. Координатор, зі свого боку, також був зобов'язаний проінструктувати клієнта щодо самостійного перетину кордону. Проте правоохоронці затримали його ще на підʼїзді до місця призначення. Ухилянтів для "ділка" підшуковувала невстановлена наразі особа.

Яке покарання загрожує

Перевізникові повідомили про підозру за ч 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправленя осіб через державний кордон). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про призовника, який не захотів проходити ВЛК. А також про ухилянтів, яких перевозили разом із товаром.