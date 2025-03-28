В Одесской области мужчина пытался вывезти уклониста в Молдову

Задержанные на границе. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Водитель грузовика прятал в спальном отсеке пассажира, который планировал нелегально попасть в Молдову. Однако в Одесской области авто задержали пограничники, перевозчику грозит от 3 до 5 лет заключения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности дела

Правоохранители обнаружили 21-летнего уроженца Хмельницкой области, который, чтобы нелегально попасть за границу, спрятался в спальном отсеке кабины грузового автомобиля. Перевозил его 39-летний водитель грузовика, который направлялся из Киева в Измаил. Он подобрал пассажира в Одессе и спрятал в кабине от контроля перед выездом на транзитный участок трассы на Рени. Когда пограничники обнаружили спрятанного мужчину, дальнобойщик делал вид, что не знал о нем. По данным следствия, пассажир через телеграмм-канал получил контакт перевозчика, который за 7 000 долларов США должен был организовать беспрепятственный выезд из Украины. Оплату за выполненную работу клиент должен был осуществить уже на территории соседнего государства.

Какое наказание грозит

Водителю сообщили о подозрении по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. А на пассажира составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы). По этой статье ему грозит до 8500 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о пенсионере, который переправлял уклонистов. А также об очередях на границах.