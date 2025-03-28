На Одещині чоловік намагався вивезти ухилянта в Молдову

Затримані на кордоні. Фото: Державна прикордонна служба України

Водій вантажівки ховав у спальному відсіку пасажира, який планував нелегально потрапити в Молдову. Проте на Одещині авто затримали прикордонники, перевізнику загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

Правоохоронці виявили 21-річного уродженця Хмельниччини, який, щоб нелегально потрапити за кордон, заховався у спальному відсіку кабіни вантажного автомобіля. Перевозив його 39-річний водій вантажівки, який прямував із Києва в Ізмаїл. Він підібрав пасажира в Одесі та заховав у кабіні від контролю перед виїздом на транзитну ділянку траси на Рені. Коли прикордонники виявили схованого чоловіка, далекобійник вдавав, що не знав про нього. За даними слідства, пасажир через телеграм-канал отримав контакт перевізника, який за 7 000 доларів США мав організувати безперешкодний виїзд з України. Оплату за виконану роботу клієнт мав здійснити вже на території сусідньої держави.

Яке покарання загрожує

Водію повідомили про підозру за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. А на пасажира складено протокол за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону). За цією статею йому загрожує до 8500 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пенсіонера, який переправляв ухилянтів. А також про черги на кордонах.