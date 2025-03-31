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Білий квиток за 25 тис доларів — на Одещині затримали жінку

31 березня 2025 16:39
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Правоохоронниця на Одещині допомагала ухилитися за 25 тисяч доларів
Допит підозрюваної. Фото: Державне бюро розслідувань
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Співробітниця правоохоронних органів на Одещині допомагала ухилятися від служби за 25 тисяч доларів. Але її піймали на гарячому, жінці загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, жінка пообіцяла одному з чоловіків допомогти отримати "білий квиток" через знайомих медиків та працівників РТЦК та СП. За 25 тис. доларів США призовника мали зняти з військового обліку, що дозволяло йому виїхати з України. Також за ці гроші правоохоронниця гарантувала додаткову послугу аби забезпечити безперешкодний перетин кордону за підробленими документами. Клієнта супроводжували на автомобілі до пункту пропуску та перевозили до Молдови. Фігурантку викрили під час спроби вивезення чергового ухилянта.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення посадовою особою за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи). Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, яких вивозили до Молдови у спальному відсіку. А також про правоохоронця, який заробляв на ухилянтах.

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