Фейковый сайт для оплаты парковки - в Одессе задержали мошенницу

Полицейский оформляет протокол. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одесситка создала фейковый сайт оплаты парковки и благодаря этому обманула 5 жителей города. Но полицейские нашли женщину и сообщили ей о подозрении в мошенничестве.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 23-летняя одесситка создала клон сайта для оплаты парковки и разместила QR-код с переходом на него возле одной из площадок в Пересыпском районе. По внешнему виду фиктивная Интернет-страница не отличалась от официальной. Разница заключалось лишь в том, что для авторизации плательщиков надо было вводить номера банковских карт, СѴѴ-коды, логины и пароли. Таким образом граждане передавали свою конфиденциальную информацию, которая попадала к аферистке. Используя полученные данные, злоумышленница заходила в приложения банков потерпевших и перечисляла деньги с их счетов. Суммы колебались от 4000 до 5100 гривен. Всего фигурантка обманула 5 горожан на 22 700 гривен, которые затем потратила на собственные нужды. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у нее мобильный телефон, ноутбук и банковскую карточку, которыми она пользовалась.

Фейковый QR-код. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который хотел провезти алкоголь и сигареты под видом мороженого. А также о военнообязанном, которого посадили в тюрьму.