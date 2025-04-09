В Одесской области уклониста отправили в тюрьму

Военные в строю. Фото иллюстративное: Укринформ

Житель Одесской области прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако мужчина отказался присоединяться к рядам ВСУ, из-за чего на него открыли уголовное дело и направили его в суд.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Житель Новопетровки Одесской области должен был прийти в территориальный центр комплектования для дальнейшей отправки в учебную часть. Проблем со здоровьем у него не было, что подтвердила военно-врачебная комиссия. Однако в отделение ТЦК мужчина не явился, а на суде объяснил это тем, что просто не хотел воевать.

Что решил суд

Фигурант признался в содеянном, а Великомихайловский районный суд признал его виновным по ст. 336 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от мобилизации). В результате мужчине назначили 3 года лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который ездил с купленными правами, а также о служащем, который изрядно отдубасил женщину.