На Одещині ухилянта відправили до в'язниці

Військові в строю. Фото ілюстративне: Укрінформ

Мешканець Одещини пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Проте чоловік відмовився доєднуватись до лав ЗСУ, через що на нього відкрили кримінальну справу та скерували її до суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Мешканець Новопетрівки Одеської області мав прийти до територіального центру комплектування для подальшого відправлення в навчальну частину. Проблем зі здоров’ям в нього не було, що підтвердила військово-лікарська комісія. Проте до відділку ТЦК чоловік не явився, а на суді пояснив це тим, що просто не хотів воювати.

Що вирішив суд

Фігурант зізнався у скоєному, а Великомихайлівський районний суд визнав його винним за ст. 336 Кримінального Кодексу України (ухилення від мобілізації). Через що чоловіку призначили три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який їздив з купленими правами, а також про службовця, який добряче відгамселив жінку.