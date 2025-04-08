Військовий з Одещини напився та пограбував приятеля на телефон

Військовий на Одещині під час застілля вкрав телефон — покарання
Військовий з Роздільної на Одещині під час хмільного застілля поскандалив з господарем приміщення, відібрав його смартфон та втік. Несподіваний грабіж став приводом до судового позову.
Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Військовий перебував в одній з кімнат квартири товариша, де з дозволу власника спільно з приятелем та його співмешканкою вживав алкогольні напої. Під час застілля між фігурантом та власником приміщення виник конфлікт. Не знайшовши порозуміння з господарем, службовець відібрав у нього телефон XIAOMI READMI GO, який він побачив біля журнального столу, після чого втік. Потерпілий не розгубився і подав на грабіжника позов до суду.
Що вирішив суд
Військового визнали винним за частиною 4 статті 186 КК України (грабіж в умовах воєнного стану). Суд вирішив звільнити його від 3 років ув’язнення з іспитовим терміном на такий самий термін. Крім того, він має сплатити 795 гривень на процесуальні витрати.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який їздив з купленими правами, а також про службовця, який добряче відгамселив жінку.
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