Військовий з Одещини напився та пограбував приятеля на телефон

Військовий зі смартфоном. Фото ілюстративне: Мілітарний

Військовий з Роздільної на Одещині під час хмільного застілля поскандалив з господарем приміщення, відібрав його смартфон та втік. Несподіваний грабіж став приводом до судового позову.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий перебував в одній з кімнат квартири товариша, де з дозволу власника спільно з приятелем та його співмешканкою вживав алкогольні напої. Під час застілля між фігурантом та власником приміщення виник конфлікт. Не знайшовши порозуміння з господарем, службовець відібрав у нього телефон XIAOMI READMI GO, який він побачив біля журнального столу, після чого втік. Потерпілий не розгубився і подав на грабіжника позов до суду.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за частиною 4 статті 186 КК України (грабіж в умовах воєнного стану). Суд вирішив звільнити його від 3 років ув’язнення з іспитовим терміном на такий самий термін. Крім того, він має сплатити 795 гривень на процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який їздив з купленими правами, а також про службовця, який добряче відгамселив жінку.