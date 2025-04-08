Военный из Одесской области напился и ограбил приятеля на телефон

Военный со смартфоном. Фото иллюстративное: Милитарный

Военный из Раздельной Одесской области во время хмельного застолья поскандалил с хозяином помещения, отобрал его смартфон и убежал. Неожиданный грабеж стал поводом для судебного иска.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный находился в одной из комнат квартиры товарища, где с разрешения владельца совместно с приятелем и его сожительницей употреблял алкогольные напитки. В ходе застолья между фигурантом и владельцем помещения возник конфликт. Не найдя взаимопонимания с хозяином, военнослужащий отобрал у него телефон XIAOMI READMI GO, который он увидел у журнального стола, после чего скрылся. Потерпевший не растерялся и подал на грабителя иск в суд.

Что решил суд

Военного признали виновным по части 4 статьи 186 УК Украины (грабеж в условиях военного положения). Суд решил освободить его от 3 лет заключения с испытательным сроком на такой же срок. Кроме того, он должен заплатить 795 гривен на процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о военном, который ездил с купленными правами, а также о служащем, который изрядно отдубасил женщину.